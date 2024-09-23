Вандал, разгромивший могилу Маслякова, госпитализирован в психбольницу

Вандал, который накануне разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, госпитализирован с обострением психического заболевания, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент на Новодевичьем кладбище произошел накануне днем. Молодой человек вырвал крест, переставил фотографии и разбросал цветы. Охранники задержали его и вывели с кладбища, в неадекватном состоянии его доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что это житель Москвы 2004 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по этой статье – три месяца ареста.
Известный телеведущий Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Его похоронили 11 сентября.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»