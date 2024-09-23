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Понедельник, 23 сентября 2024, 15:21 мск

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В Москве нелегальные криптообменники скрывались под вывеской турфирм

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, нелегальный оборот достигал 200 млн рублей.

Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей.

«С целью конспирации сообщники действовали под вывесками туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной, а также в других районах столицы. Взаимодействие с потенциальными «клиентами» осуществлялось через чат в одном из мессенджеров», – утонила Волк.

По ее словам, также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы РФ. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

«За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее одного процента от суммы перевода. По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн рублей», – уточнила официальный представитель МВД.

Уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.

В ходе обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Задержан предполагаемый организатор нелегальной финансовой деятельности.

Москва, Светлана Антонова

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