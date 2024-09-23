Путин готов законодательно отменить возрастное ограничение для главы Следственного комитета

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене возрастного ограничения для службы в Следственном комитете, в том числе для его руководителя. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В проекте закона оговаривается, что «срок пребывания на службе в Следственном комитете сотрудника, достигшего предельного возраста, установленного частью 3 настоящей статьи, и замещающего должность в следственном органе Следственного комитета, по решению руководителя соответствующего следственного органа Следственного комитета может быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет».

«Срок пребывания на службе Председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен Президентом Российской Федерации», – записано в проекте закона.

Напомним, действующему главе СК Александру Бастрыкину в августе исполнился 71 год.

Москва, Анастасия Смирнова

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