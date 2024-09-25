Матвиенко сохранила пост спикера Совета Федерации

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко была переизбрана председателем Совета Федерации. Решение принято единогласно.

С предложением проголосовать за избрание Матвиенко председателем палаты выступил старейший по возрасту сенатор Юрий Воробьев. Другие кандидатуры не выдвигались.

Матвиенко является сенатором от Санкт-Петербурга и спикером СовФеда с 2011 года. В сентябре 2024 года истекал третий срок ее полномочий.

Москва, Светлана Антонова

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