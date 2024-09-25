российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 сентября 2024, 13:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Матвиенко сохранила пост спикера Совета Федерации

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко была переизбрана председателем Совета Федерации. Решение принято единогласно.

С предложением проголосовать за избрание Матвиенко председателем палаты выступил старейший по возрасту сенатор Юрий Воробьев. Другие кандидатуры не выдвигались.

Матвиенко является сенатором от Санкт-Петербурга и спикером СовФеда с 2011 года. В сентябре 2024 года истекал третий срок ее полномочий.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

В России готовятся разрешить использовать иностранные технологии без согласия их владельцев / Всё по закону: сенатор Савельев останется под стражей / Сенатор Савельев подозревается в организации приготовления к убийству бывшего бизнес-партнера / Единственное ипотечное жильё россиян обещают защитить при личном банкротстве – СовФед одобрил закон / Скандал в Совете Федерации: сенатор-«единоросс» Савельев лишился неприкосновенности из-за причастности к организации убийства / Совет Федерации поддержал введение режима высылки мигрантов из России / Трамп «остудит» Европу: переназначенная глава ЕК рискует скоро лишиться своего поста / «В чем дело?..» Матвиенко отчитала не выполняющих её поручение сенаторов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Политика, Россия, Совет Федерации,