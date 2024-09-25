Россия наращивает несырьевой неэнергетический экспорт

Россия по итогам семи месяцев текущего года нарастила несырьевой неэнергетический экспорт на 5%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Глава государства уточнил, что по некоторым направлениям, – например, по поставкам продуктов питания – Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортёров. «Такой результат – это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», – отметил он.

При этом Путин обратил внимание, что с 2001 по 2023 год объём несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. «Это хороший результат, четыре раза, не какие-то проценты, а четыре раза – с 36 до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас, это ещё на самом деле не так уж и много», – подчеркнул президент.

По его словам, сейчас стоит другая амбициозная задача – к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт, как минимум, на две трети по сравнению с 2023 годом.

Москва, Светлана Антонова

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