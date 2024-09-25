Путин сообщил о частичном решении проблем с оплатой по внешнеторговым сделкам

Президент РФ Владимир Путин сообщил о частичном решении проблем с расчетами по внешнеторговым операциям. Об этом глава государства сообщил сегодня на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам экспорта.

Путин обратил внимание, что в отношении российских финансовых институтов и платёжных систем предприняты абсолютно враждебные действия: стало сложней как получить оплату экспортных поставок, так и рассчитаться за импортные товары.

«В определённой мере нам удалось решить эту проблему. В прошлом году доля расчётов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое. При этом доля расчётов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к сорока процентам. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчётах за экспорт выросла почти в три раза – до 39 процентов. Доля расчётов в рублях за импорт выросла ещё на два процента, до 30 процентов в целом», – пояснил президент.

«Мы продолжаем работу по этому направлению, вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчёты через клиринговые платёжные системы, платформы и так далее. Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнёры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему», – отметил глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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