Путин назвал энергобаланс в России одним из самых «зелёных» в мире

В России установлен рекорд энергопотребления, что свидетельствует о поступательном развитии экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». При этом, как подчеркнул глава государства, энергобаланс в РФ является одним из самых «зеленых» в мире.

«По итогам прошлого года объём энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что, если растёт энергопотребление, это самый верный признак роста экономики», – констатировал Путин.

При этом, по его словам, российская энергосистема, которая является одной из крупнейших в мире, не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики, социальной сферы, но и качественно меняет свой облик. «За последние полтора десятка лет установленная мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18 процентов, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, бережными по отношению к окружающей среде», – пояснил он.

«На долю природного газа, экологичного, эффективного углеводорода, приходится 48 процентов энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85 процентов. То есть наш энергобаланс – один из самых «зелёных» в мире, это совершенно очевидный факт», – подчеркнул президент.

«В отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих по сути неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов, территории всей страны и структуру топливно-энергетического баланса», – добавил Путин.

В то же врем глава государства отметил, что до конца текущего десятилетия энергопотребление в России, по предварительной оценке, будет расти в среднем на два процента в год. «Это примерно такой же показатель, как в целом в мире. В наших планах на этот период – ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции», – сообщил он.

Москва, Светлана Антонова

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