«Россия за нас втягивается…» Лукашенко грозит НАТО ядерным оружием

В случае нападения войск Североатлантического альянса на Белоруссию будет применено ядерное оружие. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече со студентами в Минске.

Белорусский лидер напомнил, что на патриотическом форуме уже говорил о риске третьей мировой войны после нападения на Белоруссию. «Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего заявления. Как только они нападают на нас – НАТО есть НАТО. Американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, – мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», – сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»).

«Мы применим ядерное оружие – нам могут ответить. И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю», – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Анастасия Смирнова

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