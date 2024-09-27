Собянин анонсировал глобальное расширение московской реновации

Программа реновации жилищного фонда в Москве будет расширена: планируется строить до 4 млн кв м в год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на сессии международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена. Более того, например, программа реновации <...> эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв. м в год, переселяя сотни тысяч людей», – заявил Собянин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Мэр Москвы отметил, что новые дома, в отличие от старых «хрущевок», в которых «энергоэффективность вообще просто ниже всяких уровней», строятся по современным стандартам с учетом, в том числе, комфортности для проживания.

Москва, Анастасия Смирнова

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