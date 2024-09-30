Реальная миграционная угроза: в Госдуме заявили, что заручились поддержкой правительства и Верховного суда

Правительство и Верховный суд РФ поддержали законопроекты комиссии Госдумы по вопросам миграционной политики, и завтра, 1 октября, эти документы будут внесены в нижнюю палату парламента. Об этом сообщила глава думской комиссии, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая. По ее словам, всего подготовлено пять законопроектов.

«Мы оценили и дифференцировали риски и угрозы, причины и условия, им способствующие. На первом месте угроз – нелегальная миграция и всё, что способствует ее организации. На территории нашей страны находятся около 739 тысяч нелегальных мигрантов. Мы наблюдаем рост организованной незаконной миграции: за полугодие 2024 года выявлено почти в полтора раза больше фактов, чем за аналогичный период в прошлом году. В 2023 году – 879 осужденных за организацию незаконной миграции (только 226 имели иностранное гражданство)», – пояснила Яровая.

Парламентарий уточнила, что непосредственно для незаконных мигрантов, которые совершают преступления, предполагается повышенная ответственность. «Организацию незаконной миграции предлагаем признавать особо тяжким преступлением в тех случаях, когда она совершается организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, с лишением свободы от восьми до 15 лет (сейчас от двух месяцев до семи лет). Мы видим, что из 879 осужденных за организацию незаконной миграции реальные сроки получили лишь 166 лиц, причем четверть из них приговорены на срок до одного года. Поэтому мы делаем невозможным условное наказание для таких преступников и в дополнение к лишению свободы вводим штраф от 3 млн до 5 млн рублей и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет», – подчеркнула вице-спикер Госдумы.

«Как предательство граждан России мы расцениваем участие в организации нелегальной миграции должностных лиц. Для них устанавливается дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», – добавила Яровая.

Как отметила депутат, законопроектами также предусматриваются новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов, используемых для незаконного нахождения на территории страны и незаконного осуществления трудовой деятельности, со штрафом от 5 млн до 10 млн и конфискацией. «За повторное совершение такого правонарушения – штраф от 10 млн до 60 млн рублей с конфискацией», – уточнила она.

По ее словам, принципиальные изменения вводятся и в части оценки знания языка мигрантами и истории России. Яровая выступила за обязательную диагностику детей иностранных граждан, которые принимаются в школу. «Сегодня в общеобразовательных организациях обучаются порядка 209 тысяч детей иностранных граждан. При этом порядка 14 тысяч детей мигрантов, которые приехали в Россию, до школы не дошли. Мы не знаем, где находятся эти дети, что само по себе является также дополнительным фактором риска», – подчеркнула руководитель думской комиссии, добавив, что соответствующее поручение дано Министерству просвещения, но при этом депутаты также сами готовят соответствующие изменения в законодательство.

Москва, Светлана Антонова

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