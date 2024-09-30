Путин провел кадровые перестановки в Совбезе РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в Совете безопасности. Как следует из документа, который опубликован на официальном портале правовых актов, в его состав включены четверо новых фигур.

В частности, в Совбез вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линец.

Одновременно Путин исключил из состава Совета безопасности бывшего полпреда главы государства в Уральском округе Владимира Якушева.

Москва, Светлана Антонова

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