В Москве завершено расследование уголовных дел о получении взяток от иностранных граждан

Следственный комитет (СК) завершил расследование двух уголовных дел о получении взяток московскими полицейскими от иностранных граждан. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, фигурантами являются уже бывшие участковые уполномоченные.

По данным следствия, в период с января по февраль 2024 года двое бывших участковых уполномоченных одного из столичных отделов полиции выявили на вверенных им административных участках нарушения миграционного законодательства, допущенные иностранными гражданами. «C целью личного обогащения фигуранты ежемесячно получали от приезжих взятки в виде денежных средств за непринятие в отношении них мер административного воздействия», – пояснили в СК.

Преступная деятельность фигурантов выявлена в рамках расследования уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции на территории Московского региона. В ходе допроса обвиняемые, которым вменяется мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), признали вину в полном объеме.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, добавили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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