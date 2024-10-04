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Пятница, 4 октября 2024, 16:48 мск

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Дом-книжку на Новом Арбате в Москве признали аварийным

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

Комплекс секретариата Совета экономической взаимопомощи, известный как дом-книжка на Новом Арбате в Москве, признан аварийным. Как сообщили в департаменте городского имущества города, здание планируется реконструировать.

«В ходе экспертизы здание по адресу Новый Арбат, 36, было признано ограниченно работоспособным, поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы», – уточнили в ведомстве.

Предполагается, что здание ждет масштабная реконструкция, для чего планируется привлечь частного инвестора. «В результате реализации проекта площадь комплекса увеличится для того, чтобы разместить здесь современный социокультурный кластер, в который войдут образовательные, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты», – пояснили в департаменте.

Комплекс зданий секретариата Совета экономической взаимопомощи был построен в 60-70-х годах XX века.

Москва, Светлана Антонова

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