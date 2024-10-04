Нелегальной миграции в России больше не будет: вице-премьер РФ Хуснуллин сделал в Таджикистане громкое заявление

Сегодня вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сделал важное заявление в Душанбе. Чиновник, говоривший ранее о нехватке в РФ трудовых мигрантов, сказал, что нелегальной миграции в России больше не будет.

Заявление прозвучало после заседания таджикско-российской межправительственной комиссии о торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе. «Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», – подчеркнул Хуснуллин, слова которого цитирует РИА «Новости».

Вице-премьер считает, что России и Таджикистану надо сделать подрабочую группу, «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран». «Это нужно для того, чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», – пояснил он.

Хуснуллин обратил внимание, что в этой сфере с 5 февраля серьезно меняется законодательство РФ. «Поэтому надо провести большую разъяснительную и организационную работу, чтобы был налаженный обмен данными, и мы четко знали, как дальше будем работать», – добавил он.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода со своей стороны сказал, что в Душанбе обеспокоены «тенденцией повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля России». По его словам, «увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд и депортация граждан Таджикистана под широкой и расплывчатой формулировкой «обеспечение безопасности».

При этом, по его словам, наблюдается тенденция увеличения запросов российских работодателей для направления таджикских трудовых ресурсов в РФ.

Душанбе, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube