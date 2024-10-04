Блогер Лерчек отправлена под домашний арест

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения блогеру Лерчек. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Валерия Чекалина пробудет под домашним арестом, как минимум, до 26 ноября.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы Чекалиной Валерии Валерьевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», – говорится в сообщении.

Чекалина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ранее сегодня по этому же уголовному делу под стражу был заключен бывший муж Лерчек Артем Чекалин.

Уголовное дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube