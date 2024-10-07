Отопление в Москве включат поэтапно за пять дней

В Москве по распоряжению мэра столицы начали включать отопление в жилых домах и объектах социальной сферы. Как пояснил заместитель градоначальник Петр Бирюков, тепло в домах будет появляться поэтапно.

Предполагается, что полностью отопление на всех городских объектах заработает в течение пяти дней. Первыми тепло получают социальные учреждения – школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно ведется подключение в жилых домах и офисных зданиях, а затем на предприятиях торговли и промышленности.

Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления, заверили в мэрии. Всего было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.

Москва, Светлана Антонова

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