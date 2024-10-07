На грани: названы главные переломные моменты президенства Путина

Во время президентства Владимира Путина было три ключевых переломных момента, которые оказали серьезное влияние на ситуацию не только в России, но и в целом в мире. Как считает политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, в большинстве случаев это были провокации Запада.

«Ключевых переломных моментов за время правления Владимира Путина – от начала до сегодняшнего дня, было, считаю, всего три. Беслан в 2004-м, Болотная в 2012-м и СВО в 2022-м. Остальное множество событий и перекрестков – лишь ландшафт большого президентского пути длиной в 24 года», – уточнил эксперт в своем телеграм-канале.

Старовойтов отметил, что после захвата террористами школы в Беслане, Путин навел порядок на Кавказе и сформировал специфическую систему отношений «Москва-Кавказ» при ключевой роли модератора Рамзана Кадырова. После попытки белоленточной революции в 2012-м он прекратил игру в демократию и ответил Западу Крымом, а в 2022-м пошел ва-банк, перевернув Великую шахматную доску мирового порядка. При этом стоит обратить внимание, что второй и третий переломы полностью заслуга Запада», – пояснил он.

«Еще в 2010 году премьер РФ Владимир Путин играл на рояле для Алена Делона, Моники Белуччи и Венсана Касселя, собравшихся на благотворительном вечере в Петербурге. На посту президента был просвещеннейший Дмитрий Медведев и казалось, что мы уже интегрировались и Россия – часть Европы. Но этого Западу показалось мало, и они руками московских зажравшихся либеральных кретинов решили организовать в России революцию. В реальности она не состоялась, но символическое воздействие на российскую власть произвела неизгладимое. Все, что было потом, вы и так знаете», – отметил Старовойтов.

Москва, Елена Володина

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