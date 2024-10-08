В Москве вынесен приговор бывшему замдиректора техцентра столичного департамента культуры

Мещанский районный суд столицы вынес приговор экс-заместителю директора Государственного казённого учреждения «Технический центр Департамента культуры города Москвы» Антону Усенко, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Усенко по совокупности преступлений и по ранее вынесенному приговору Тверского районного суда Москвы суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 20 млн рублей, а также с лишением права занимать должности, связанные с осуществление функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в государственных корпорациях сроком на 4 года.

Вместе с тем удовлетворен заявленный гражданский иск прокуратуры в интересах города Москвы. Суд взыскал с Усенко в пользу бюджета города Москвы более 34 млн рублей.

Ранее Усенко был приговорен к 13 годам заключения за взятки, превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями. По данным газеты «Коммерсантъ», все эти преступления были связаны с возбужденным столичным СКР в сентябре 2016 года уголовным делом о махинациях при реконструкции московского театра «Эрмитаж» и музея Есенина.

Москва, Светлана Антонова

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