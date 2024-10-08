Скорая «помощь» на дому: в Москве обезврежена группа мошенников, действовавших под прикрытием медцентра

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники действовали от имени общества с ограниченной ответственностью, которое имело лицензию на оказание частной скорой помощи на дому.

Реализуя криминальную схему, на Смирновской улице столицы сообщники незаконно открыли псевдостационар и рехаб. Для привлечения клиентов в Интернете они размещали объявления об оказании платных медицинских услуг по лечению алкогольной и наркотической зависимости, уточнила Волк.

По ее словам, после госпитализации в лжемедицинское учреждение родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии и необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. Поверив аферистам, граждане переводили денежные средства на их банковские счета. По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает миллион рублей.

Возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые в настоящее время соединены в одно производство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали троих мужчин и троих женщин. В ходе обысков по адресам их проживания, а также в офисах и псевдостационаре в Москве и в Калужской области изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, оперативники обнаружили три машины скорой помощи, которые в настоящее время помещены на специализированную стоянку.

Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Пятеро из них заключены под стражу. Одному соучастнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Светлана Антонова

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