Повышение ВВП и рост расчетов в нацвалютах: Путин доволен экономической ситуацией в СНГ

По итогам первых шести месяцев текущего года совокупный ВВП стран Содружества независимых государств (СНГ) увеличился на 4,7%, а инвестиции в основной капитал выросли на 11, 2%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Так, за первое полугодие совокупный ВВП наших стран увеличился на 4,7 процента, инвестиции в основной капитал – на 11,2 процента, промышленное производство выросло на 4,3 процента, объем грузоперевозок – на 4,9 процента, оборот розничной торговли – на 8,6 процента. Это в целом хорошие показатели», – отметил он.

В то же время глава российского государства обратил внимание, что на пространстве СНГ расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах. «С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств-участников СНГ... Общими усилиями создается устойчивая и независимая в финансовая инфраструктура: расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют – их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%», – уточнил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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