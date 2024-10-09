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ЧП в подмосковном Ногинске: загорелся центральный рынок

В подмосковном Ногинске произошел пожар на центральном городском рынке.

Как сообщила пресс-служба МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет. «Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении министерства.

Ногинская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – отметили в надзорном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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