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Площадь пожара на рынке в Ногинске достигла 3 000 кв метров (ВИДЕО)

Площадь пожара на центральном рынке в Ногинске достигла 3 000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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Как уточняется, территория рынка на улице Декабристов, 2 горит по всей площади. На месте работают 81 специалист и 26 единиц техники.

Ногинская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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