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Четверг, 10 октября 2024, 17:51 мск

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В Подмосковье задержан тренер по армрестлингу по обвинению в развращении несовершеннолетних

В подмосковной Шатуре задержан 35-летний тренер спортивной секции, который подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2024 года подозреваемый, являясь тренером секции «Армрестлинг», совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных, а также вступал с одной из них в половое сношение», – уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

В настоящее время мужчина задержан. Его допрашивают следователи.

Москва, Светлана Антонова

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