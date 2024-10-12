Мэрия Москвы отчиталась о переводе систем теплоснабжения на зимний режим работы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о переводе всех систем теплоснабжения в столице на зимний режим работы. «Благодаря проведенной ранее масштабной подготовке, все прошло штатно и в соответствии с утвержденными графиками», – заверил он.

«Организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций – офисные здания, на предприятия торговли и промышленности», – сообщил Бирюков.

В комплексе городского хозяйства отметили, что в этом году отопительный сезон в Москве стартовал позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В общей сложности к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысячи объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Отметим, что в столице работает круглосуточная горячая линия по вопросам отопления, на которую можно обратиться по номеру: +7 (800) 100-23-29.

Москва, Светлана Антонова

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