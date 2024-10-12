В Москве задержан гражданин Узбекистана: заподозрен в истязании 7-летнего пасынка

В Москве задержан гражданин Узбекистана по подозрению в систематическом истязании 7-летнего сына своей сожительницы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, не позднее 11 октября фигурант, находясь в квартире жилого дома на Дубнинской улице, испытывая личную неприязнь к 7-летнему сыну своей сожительницы, систематически причинял ему физические и психические страдания путем неоднократного нанесения побоев и иных насильственных действий.

В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции задержан гражданин Узбекистана по подозрению в совершении этого преступления. С ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

Москва, Светлана Антонова

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