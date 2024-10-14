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Понедельник, 14 октября 2024, 19:32 мск

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Путин подписал закон об отмене возрастных ограничений для главы Следственного комитета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему увеличить предельный возраст для службы на посту председателя Следственного комитета.

В документе оговаривается, что срок пребывания на службе в Следственном комитете сотрудника, достигшего предельного возраста, по решению руководителя соответствующего следственного органа СК может быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет. Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом РФ.

Напомним, действующему главе СК Александру Бастрыкину в августе исполнился 71 год.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Путин Владимир

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