В Москве взорвана машина: трое человек, в том числе ребенок, получили ранения

В Москве на Профсоюзной улице произошел взрыв, в результате которого был поврежден автомобиль и трое человек, в том числе 6-летний ребенок, получили ранения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, приоритетной версией случившегося может быть предпринимательская деятельность одного из потерпевших.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, им оказывается квалифицированная помощь. По уточненным данным прокуратуры, пострадали трое человек, в том числе 6-летний мальчик.

По предварительным данным, мужчина, чья машина взорвалась, является предпринимателем, а его деятельность связана со сферой общепита.

Следствием рассматриваются различные версии преступления. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего, отметили в столичном СК.

Москва, Светлана Антонова

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