В Подмосковье неизвестный застрелил участника СВО

В подмосковном Солнечногорске неизвестный застрелил мужчину, которым оказался участником специальной военной операции.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сегодня около 9 часов утра неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее 3 выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя. В результате мужчина скончался на месте, при этом автомобиль продолжил движение пока не уперся в забор дома.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ).

По сведениям источника ТАСС, погибшим оказался участник специальной военной операции – заместитель начальника одной из воинских частей, который неделю назад вернулся домой.

В СК уточнили, что на месте преступления продолжает работать следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Проводится осмотр в том числе автомобиля потерпевшего, допрашиваются очевидцы. Устанавливаются возможные мотивы преступления.

Москва, Анастасия Смирнова

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