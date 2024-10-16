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Среда, 16 октября 2024, 21:16 мск

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У Путина нет проблем со здоровьем, заверил Песков

У президента РФ Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Об этом заявил секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ТАСС сегодняшнее упоминание российского лидера о регулярных обследованиях в Центральной клинической больнице.

«Конечно», – сказал он в ответ на вопрос, идет ли речь об обычной профилактике, а не о каких-либо проблемах со здоровьем. «Имеются в виду обычные диспансеризации», – пояснил представитель Кремля.

Ранее сегодня во время совещания с правительством Путин упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в ЦКБ. Речь об этом зашла в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей стране. Глава государства рассказал, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.

Москва, Светлана Антонова

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