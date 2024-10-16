У Путина нет проблем со здоровьем, заверил Песков

У президента РФ Владимира Путина нет проблем со здоровьем. Об этом заявил секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ТАСС сегодняшнее упоминание российского лидера о регулярных обследованиях в Центральной клинической больнице.
«Конечно», – сказал он в ответ на вопрос, идет ли речь об обычной профилактике, а не о каких-либо проблемах со здоровьем. «Имеются в виду обычные диспансеризации», – пояснил представитель Кремля.
Ранее сегодня во время совещания с правительством Путин упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в ЦКБ. Речь об этом зашла в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей стране. Глава государства рассказал, что врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»