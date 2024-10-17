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Четверг, 17 октября 2024, 14:43 мск

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В Госдуме сообщили о серьезных проблемах с отоплением в Москве

В Москве почти 250 многоквартирных домов до сих пор не подключены к отоплению, несмотря на отчет столичного коммунального комплекса о полном запуске систем теплоснабжения. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Обухов сегодня на брифинге в Госдуме.

«На днях мной отправлен запрос мэру господину [Сергею] Собянину по 246 домам, в которые до сих пор в Москве не подано в нормальном виде отопления. Несколько дней ранее по району Соколиная гора – 40 домов. Что такое 40 домов для одного района в Москве? Это 12% жилого фонда. То есть мы имеем серьезные проблемы с организацией теплоснабжения в городе Москве», – уточнил парламентарий.

По его словам, в некоторых случаях «доходило до абсурда». «Те организации, которые управляют (домами), тот квалифицированный в кавычках персонал из наших союзных государств, не знают элементарно, как включить заслонки с горячей водой для того, чтобы пустить тепло. Это один из примеров того, с чем пришлось столкнуться», – рассказал депутат.

«Я обращаюсь с тем, чтобы мэрия Москвы приняла экстренные и срочные меры по, скажем так, доведению тепла до жителей целых районов столицы, особенно в Восточном административном округе», – заключил Обухов.

Москва, Светлана Антонова

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