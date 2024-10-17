Семье «главного строителя» Красногорска Навоян не удастся обмануть МВД и СК

Остается неясным, как чиновники подмосковного города на протяжении многих лет скрывали столь значительные утраты от областных властей.

Семья Андраника Навояна, известного как «главного строителя Красногорска», оказалась в центре расследования МВД и СК, связанного с масштабными хищениями бюджетных средств. Суммы, которые фигурируют в деле, исчисляются сотнями миллионов рублей, сообщает «Блокнот».

Андраник Навоян – генеральный директор и единственный учредитель ООО «Прогресс». Следствие ведет дело о выводе крупных сумм из бюджета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и администрации Красногорска. Членами Профсоюза, при этом, являются более 2 миллионов врачей, однако «дыру» в бюджете организации в размере 300 миллионов рублей никто не заметил. А из администрации города пропали 78 миллионов рублей.

Компания «Прогресс» преднамеренно обанкротилась, что помогло вывести сотни миллионов рублей. В ходе расследования всплыло, что имущество строительной компании оказалось оформлено на родственников Навояна, включая его жену Каринэ – она числилась ИП и никогда не декларировала больших доходов.

В рамках банкротства ООО «Прогресс» первый управляющий пытался честно вернуть выведенные Навояном активы. Но подконтрольные последнему кредиторы отозвали заявление и заменили управляющего на более лояльного, который не стал оспаривать сделки. Аналогичная ситуация произошла и с ЗАО «МСМ-5», где суды поддержали Навояна.

Отмечается, что в результате фиктивного банкротства ООО «Прогресс» Навоян получил более 600 миллионов рублей, которые недавно были использованы для покупки известного предприятия «Кавказкабель». Формально имущество приобретено не им лично, а его аффилированной компанией ООО «СПК-Строй», через которую и выводил средства «главный строитель» Красногорска.

Семья Навоян успешно копила и прятала деньги через фиктивные фирмы, но следствие уверено, что сможет разоблачить их схемы. Остается неясным, как чиновники Красногорска на протяжении многих лет скрывали столь значительные утраты от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Правоохранители уверены, что у следствия и суда следить за «фокусами» ловкой семьи получится лучше.

Москва, Екатерина Попова

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