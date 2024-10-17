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Четверг, 17 октября 2024, 18:57 мск

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Темпы приличные: Медведев сообщил о ходе выполнения плана комплектования армии

Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ контрактниками выполнен на 78%. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эти темпы можно назвать приличными.

«Мы сегодня продолжим с вами работу над комплектованием вооруженных сил контрактниками. По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%. Темпы в общем и целом достаточно приличные», – сказал Медведев, подчеркнул, что в текущих условиях нельзя допустить провалов и проблем, связанных с комплектованием армии.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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Метки / Медведев Дмитрий

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