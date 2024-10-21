«Максимальное ослабление и унижение Запада»: Медведев определил главную задачу России

Главной внешнеполитической задачей России является максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эта ситуация за последние 160 лет не изменилась.

Политик напомнил о словах поэта и дипломата Федора Тютчева, которые были сказаны им в 1864 году: «…между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, что не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против ее будущности, и которые бы не старались повредить ей. И вот почему единственная политика России по отношению к западным державам это – не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными – по бессилию, разумеется, никогда – по убеждению».

«К сожалению, за прошедшие 160 лет ничего не изменилось. И задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром). А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Либо – как минимум – создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора», – считает Медведев.

При этом зампред Совбеза РФ обратил внимание, что в этом направлении «уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга».

По его оценке, «альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества». «Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других…» – заключил Медведев.

Москва, Анастасия Смирнова

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