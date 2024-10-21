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Понедельник, 21 октября 2024, 20:23 мск

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Запад замер в ожидании: опасаются, что Путин готовит «финансовую бомбу»

Фото из архива сайта Кремля

Накануне саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября, иностранная пресса выдвигает версии о дальнейших международных действиях президента РФ Владимира Путина на фоне геополитического противостояния с Западом. Согласно одной из них, российский лидер озвучит идею новой международной финансовой системы без американского доллара.

Как пишет The Economist, речь идет о создании платежной системы внутри БРИКС, которая позволит обеспечить более дешевые и быстрые транзакции, в том числе цифровыми деньгами. С одной стороны, это может привлечь развивающиеся экономики, с другой – обойти западные санкции.

Авторы публикации полагают, что такая система способна нанести удар по доминированию США в мировых финансах. При этом она может быть создана достаточно быстро – в течение года.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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