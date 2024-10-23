БРИКС. Формируется многополярная модель экономики

Мировая торговля и в целом глобальная экономика претерпевают существенные изменения: формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счёт стран Глобального Юга и Востока, в том числе БРИКС. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на международном саммите в Казани.

Глава российского государства назвал позитивным фактором, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков, но при это добавил, что пока сохраняется и значительный кризисный потенциал.

«Дело не только во всё возрастающей геополитической напряжённости, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции. Как прямой результат, идёт фрагментация международной торговли, рынка прямых иностранных инвестиций, особенно в развивающихся государствах», – констатировал Путин.

Российский лидер отметил, что на высоком уровне находится волатильность цен на сырьевые товары, из-за увеличения инфляции падают доходы граждан и корпоративная прибыль во многих странах. «Буксует и реализация задач Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, причём сильнее всех от нестабильной конъюнктуры мировой экономики страдают наименее развитые страны – прежде всего от продовольственной и энергетической инфляции», – пояснил он.

В то же время Путин обратил внимание, что экономики стран БРИКС в целом демонстрируют достаточную устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике правительств. «Средний рост экономик БРИКС в 2024-2025 годах составит, по предварительным оценкам, 3,8 процента при увеличении мирового ВВП, тоже по предварительным оценкам, в 3,2-3,3 процента. Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7 процента, что уверенно превышает долю стран «Группы семи» – эта доля была 30 процентов по итогам 2023 года, в 2024 году составит чуть повыше», – подчеркнул президент РФ.

Казань, Анастасия Смирнова

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