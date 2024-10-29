Путин анонсировал введение более справедливой системы оплаты труда бюджетников

В 2025 году в ряде российских регионов будет введена и отработана новая и более справедливая модель оплаты труда работников бюджетной сферы, включая медицину. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны, а в начале 2027 года планируем – и надеюсь, это удастся сделать – распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах Российской Федерации, естественно, включая здравоохранение», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что оплата труда – это ключевой вопрос. «Отдельно говорил об этом в Послании Федеральному собранию. Вы знаете, что заработная плата медработников привязана к средней зарплате в регионах. Но понятно при этом, что этот уровень – разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах Федерации. Конечно, мы давно это обсуждаем с коллегами в правительстве. Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть», – пояснил президент.

Москва, Анастасия Смирнова

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