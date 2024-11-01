В Москве снова изменились тарифы на платных парковках

С 1 ноября в Москве снова скорректированы тарифы на парковку. На некоторых улицах в центре мегаполиса, где занятость на стоянках превышает 80-90%, расценки выросли до 450 рублей в час.

Как ранее поясняли в столичном департаменте транспорта, повышение стоимости касается 7,3% участков платных парковок, в том числе на Малой Никитской улице, улице Александра Невского и в Елоховском проезде.

В то же время в ведомстве уточняли, что на 27 улицах парковка станет дешевле. Это места, где загруженность парковочных мест менее 50%. Тариф будет снижен до 40 рублей, например, на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинской улицах.

Вместе с тем с сегодняшнего дня в центре Москвы на Ильинке, Тверской Заставе, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке стал доступен динамический тариф на парковку. При минимальной занятости стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если на стоянке практически не останется свободных мест, то максимальный тариф составит 800 рублей в час. В дептрансе уточнили, что такие условия будут действовать только в рамках пилотного проекта. Их могут скорректировать на основе обратной связи от водителей.

Москва, Светлана Антонова

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