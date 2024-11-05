Облил бензином и поджег: житель Подмосковье жестоко расправился со своей женой

В подмосковном Ногинске задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей жены с особой жестокостью. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина облил супругу бензином и поджег.

С термическими ожогами всего тела потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение, где спустя некоторое время скончалась.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло 3 ноября в местном общежитии. Поводом для убийства стала ссора на бытовой почве.

Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). С фигурантом проведены все необходимые первоначальные следственные действия.

В ближайшее время СК намерен ходатайствовать перед городским судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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