Путин назначил доплаты для федеральных госслужащих в новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится ежемесячная выплата 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонских областях.

Как следует из документа, который опубликован на официальном портале правовой информации, доплаты предусмотрены на период специальной военной операции.

Предполагается, что выплаты буду осуществляться в целях повышения уровня социальной защищенности федеральных госслужащих.

Командированные в новые регионы России госслужащие, которым уже выплачивают денежное вознаграждение, получать новую доплату не будут.

Москва, Светлана Антонова

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