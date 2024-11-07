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Четверг, 7 ноября 2024, 17:26 мск

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Снова подорожает: в правительстве РФ готовы повысить пошлины на импортное вино

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев высказался в поддержку идеи повысить пошлины на импортное вино из недружественных государств. Об этом чиновник заявил на пленарной сессии Российского винодельческого форума.

«Я согласен, что пошлина 25% должна быть увеличена. Может, до 30%, может, до 40%, может, до 50%. Это нам позволит сформировать источник, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства», – уточнил Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время вице-премьер подчеркнул, что уровень повышения пошлины не должен быть запретительным. «Поэтому не будем жесткую позицию занимать по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности», – пояснил Патрушев.

Ранее сегодня сообщалось, что в России впервые с начала года снизилось производство алкоголя, а импорт европейских вин достиг минимума за 20 лет.

Москва, Анастасия Смирнова

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