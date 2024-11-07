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Четверг, 7 ноября 2024, 19:12 мск

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Мишустин распорядился пристально следить за ценами на продукты

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру сельского хозяйства Оксане Лут следить за ценообразованием на плодоовощную продукцию и не допускать ее дефицита. Об этом он сказал на заседании кабинета министров.

«По цене также очень важно смотреть, чтобы экономика предложения, которой мы занимаемся, была достаточной в плодоовощной продукции, крайне аккуратно нужно смотреть на достаточность продуктов. Знаю, что вы этим занимаетесь, вместе с Минэкономразвития просьба держать руку на пульсе», – сказал Мишустин.

По данным Ростата на конец октября, с начала года больше всего в России подорожал картофель (+54,72%) и сливочное масло (+25,73%). Замыкает тройку лидеров баранина (кроме бескостного мяса), цены на которую поднялись на 21,58%. На четвертом месте – репчатый лук (+18,09%), на пятом – столовая свекла (+16,75%).

Москва, Светлана Антонова

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Метки / правительство РФ

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