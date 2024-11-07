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Четверг, 7 ноября 2024, 19:12 мск

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Гарик Сукачев получил штраф и лишился водительских прав

Известный поэт и музыкант Гарик Сукачев привлечен к административной ответственности после отказа пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения во время управления автомобилем. Решение принял мировой судья судебного участка №411 Мещанского района Москвы.

Как пояснила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Сукачев признан виновным по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). «Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев», – уточняется в сообщении.

При этом Мещанский суд рассмотрев апелляционную жалобу заявителя, оставил постановление мирового судьи – без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Москва, Светлана Антонова

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