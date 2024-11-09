ЧП в Москве: после взрыва ранены 7 человек, в том числе дети

В Москве после взрыва бытового газа в жилом доме пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка. Спасатели ликвидировали возгорание.

По сообщению МЧС, в жилом доме на Карельском бульваре происходило загорание в квартире на пятом этаже 5-ти этажного многоквартирного дома. «Пожар ликвидирован специалистами МЧС России на площади 20 квадратных метров. В результате инцидента пострадало 7 человек, в том числе 4 ребенка», говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного главка Следственного комитета уточнили, что по данному факту организована доследственная проверка. Прокуратура контролирует ход расследования.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в жилом доме на Карельском бульваре произошел взрыв бытового газа.

Москва, Светлана Антонова

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