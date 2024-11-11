В Подмосковных Люберцах сотрудники полиции проверили строительные и производственные объекты и задержали более 400 уроженцев государств ближнего зарубежья. Об этом сообщила начальник УИОС ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова. По ее словам, часть из них будет выдворена из России.

«Все были дактилоскопированы и проверены на причастность к совершению правонарушений», – уточнила она.

В отношении 324 иностранцев составлены административные протоколы, из них 276 мигрантов привлечены к ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России.

Люберецким городским судом на иностранных граждан наложены административные штрафы, из них 51 нелегал будет выдворен за пределы страны, а 31 нарушитель отправлен в специализированный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту.

Петрова также утонила, что в настоящее время проводятся мероприятия по привлечению их работодателей к ответственности.

Москва, Светлана Антонова

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