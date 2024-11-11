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Понедельник, 11 ноября 2024, 21:59 мск

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В Москве предъявлены обвинения по делу о незаконном оформлении десятков загранпаспортов

Бывшей и действующей работницам отдела по вопросам миграции московской полиции предъявлены обвинения о превышении должностных полномочий. Как пояснила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, сотрудницы МВД незаконно оформляли заграничные паспорта.

По данным ведомства, не позднее декабря 2022 года фигурантки, являясь должностными лицами, действуя вопреки интересам службы, существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, а именно незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление.

В столичном СК уточнили, что преступная деятельность была выявлена благодаря грамотно спланированной работе следователей и УСБ ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе допроса обвиняемые признали вину в полном объеме, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Москва, Светлана Антонова

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