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Вторник, 12 ноября 2024, 18:56 мск

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Глава Генштаба Польши увидел в России реальную военную угрозу

Фото: Pixabay

Начальник польского Генштаба Веслав Кукула заявил о необходимости подготовки к военному противостоянию с Россией. В интервью местным СМИ военачальник сказал, что на его взгляд эта угроза реальна.

«Это реальная угроза. Разразится ли война в принципе и когда, в некотором смысле зависит от нас. Нападение на страну, которая хорошо подготовлена к защите и общество которой будет сопротивляться, представляет собой огромный риск», – пояснил Кукула в интервью газете Rzeczpospolita, которое цитирует РБК.

Как считает польский военачальник, Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом, а самое главное – функционирующей промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал.

Напомним, ранее Москва неоднократно подчеркивала отсутствие намерений и планов нападения на государства Евросоюза.

Варшава, Светлана Антонова

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