российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 ноября 2024, 20:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В новой Москве на детской площадке нашли тело женщины с пробитой головой

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения на детской площадке в новой Москве тела женщины с повреждениями головы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках расследования уголовного дела допрашиваются соседи и родственники потерпевшей, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего, добавили в столичном СК.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве предъявлены обвинения по делу о незаконном оформлении десятков загранпаспортов / ЧП в Москве: после взрыва ранены 7 человек, в том числе дети / Гарик Сукачев получил штраф и лишился водительских прав / В Москве студенту вынесен суровый приговор после обучения терроризму и за подготовку поджога военкомата / СК завершил следствие по делу о дагестанском блогере, растоптавшем в Москве христианский крест / Взятка «Тойотой»: в Москве арестован первый замначальника метро / В Москве арестован подрывник, взорвавший машину бывшего бизнес-партнера / В Москве взорвана машина: трое человек, в том числе ребенок, получили ранения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,