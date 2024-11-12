В новой Москве на детской площадке нашли тело женщины с пробитой головой

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения на детской площадке в новой Москве тела женщины с повреждениями головы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в рамках расследования уголовного дела допрашиваются соседи и родственники потерпевшей, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего, добавили в столичном СК.

Москва, Светлана Антонова

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