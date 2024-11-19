Неподтвержденные заявления о разрешении Киеву наносить удары вглубь территории России носят пропагандистский характер, но могут привести к очень серьезным последствиям. Как считает заместитель председателя Совета безопасности Росси Дмитрий Медведев, речь идет рисках Третьей мировой войны.

«После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия», – констатировал он в своем телеграм-канале.

По его оценке, в этой ситуации «важно одно – то, о чём сказал глава российского государства 12.09». «И как результат – сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания», – отметил он.

«Использование ракет альянса подобным образом (для ударов вглубь России) теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», – пояснил Медведев.

«Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…» – заключил замглавы Совбеза России.

Москва, Анастасия Смирнова

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