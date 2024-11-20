В Люберцах задержан иностранец, подозреваемый в убийстве 5-месячной дочери

В подмосковных Люберцах задержан 28-летний гражданин Таджикистана, который подозревается в жестоком убийстве своей 5-месячной дочери. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, мужчина избил плакавшего ребенка.

«По данным следствия, 19 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в одной из квартир г. Люберец совместно со своей малолетней дочерью, нанес ей множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения несовместимые с жизнью. Причиной агрессивного поведения мужчины явился длительный плач ребенка», – пояснили в СК.

Предполагается, что в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Москва, Светлана Антонова

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