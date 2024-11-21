Медведев сообщил о проблемах с выплатами и поддержкой участников СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратил внимание однопартийцев на проблемы, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции. По его словам, есть недоработки в том числе с выплатами военнослужащим.

«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас всё хорошо, все выплаты получили и так далее. Надо по-честному относиться и к людям, и к проблемам, которые существуют», – подчеркнул Медведев, слова которого приводятся в телеграм-канале «Единой России».

При этом Медведев констатировал, что правящий характер партии – это не преимущество, а ответственность. «В стране сейчас все весьма и весьма непросто. Проводится специальная военная операция. Это связано и с напряжением общим, и, к сожалению, с гибелью наших людей как на фронте, так и в тылу, к сожалению. Страна находится в сложном положении. Это все понимают. И поэтому ответственность каждого члена «Единой России», как правящей партии, в такой ситуации неизмеримо возрастает», – сказал председатель «ЕР».

Москва, Светлана Антонова

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